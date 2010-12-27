К активистке из Петербурга приходил сотрудник ФСБ с букетом

Оппозиционерка выложила снимок цветов у себя на Facebook и рассказала, как проходила ее беседа с представителем внешней разведки.

Оппозиционерка Наталья Грязневич в социальных сетях рассказала, как ее пытались завербовать сотрудники ФСБ.

По словам женщины, 3 августа к ней пришел 45-летний мужчина с букетом цветов. Он сообщил, что является сотрудником ФСБ. Активистка выложила снимок цветов у себя на Facebook и рассказала, как проходила ее беседа с представителем внешней разведки.

Я в панике выясняла, кто он и откуда у него мой адрес. Он был спокоен, улыбался, отвечал очень мягко и уклончиво, давая понять, что знает обо мне больше, чем я думаю, и постоянно пытался вручить букет. Потом он предложил продолжить беседу за кофе. „Вы ведь, кажется, очень любите кофе". Мы договорились встретиться чуть позже днем. Там мой собеседник признался, что является сотрудником ФСБ. И предлагает мне дружить. В понимании органов „дружить" означает встречаться раз в неделю и рассказывать о своей работе: куда ездишь, с кем встречаешься. Особенно моего визави интересовали зарубежные командировки. Наталья Грязневич, оппозиционерка.

По словам Грязневич, мужчина обещал ей карьерный рост и "приятное общение". Оппозиционерка отказалась, заявив, что не хочет быть "стукачом". Женщина также добавила, что хочет предостеречь тех людей, которые могут попасть под обаяние служб внешней разведки.

Фото: Наталья Грязневич / Facebook.