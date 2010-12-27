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Справедливороссы подали судебный иск против петербургской ГИК
Сегодня, 17:21
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IRINA_CHALKINA

Справедливороссы подали судебный иск против петербургской ГИК

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Партия просит суд признать незаконным бездействие избирательной комиссии.

В четверг, 10 октября, справедливороссы подали судебный иск против петербургской избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба СПб РО "Справедливая Россия".

Отказывая в выдачи видео, Горизбирком, по моему мнению, незаконно использует свои полномочия, чтобы создать технические препятствия для получения истцами доказательств фальсификаций на последних муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Таким образом Горизбирком лишает добивающихся справедливости участников избирательного процесса права на беспристрастный суд

отмечает глава Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина

Напомним, что ранее комиссия наложила фактический запрет на просмотр видеозаписей с избирательных участков, сделанных в единый день голосования 8 сентября. В итоге СПбИК утвердил исключительное право судов на получение видеозаписей с избирательных участков Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что  преподавателям СПбГУ пообещали жилье в Пушкине.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, партия справедливая россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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