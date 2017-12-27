Более сотни российских туристов застряли на пароме в Таиланде

В Таиланде для российских туристов не задался отдых из-за поломки двигателя на судне.

9 января спасатели и туристическая полиция Таиланда освободили 114 российских туристов с круизного судна, у которого сломался двигатель в Сиамском заливе.

Местные СМИ сообщают, что многочисленная группа из 114 российских туристов приобрела экскурсионный тур у компании Pattaya Bay Cruise. Прогулка начиналась от пирса Бали Хай в Паттайе. В нее входило путешествие по островам в Сиамском заливе, остановку для ловли рыбы и купания, а также в тур был включен обед на корабле. Однако опробовать все прелести отдыха туристам не удалось. Судно не смогло доставить россиян обратно, так как у него сломался двигатель.

Тогда застрявшие позвонили на горячую линию туристической полиции. Спасатели перевезли их на берег на скоростном катере.