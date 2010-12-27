Состояние тяжелое: родственники рассказали о состоянии девушки, сбитой на Мебельной улице

СМИ узнали подробности о текущем состоянии 27-летней петербурженки, которую дважды сбили на Мебельной улице.

Жертва двойного ДТП на Мебельной улице находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У 27-летней петербурженки диагностирована черепно-мозговая травма,. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на родственницу потерпевшей. Женщина также уточнила, что полиция до сих пор не вышла на связь с ней и другими родными дважды сбитой девушки.

Напомним, что на Мебельной женщину сбила на пешеходном переходе одна машина, а затем переехала другая. Пострадавшая оказалась 27-летней девушкой. В социальных сетях появились фотографии с места ЧП и первые подробности аварии. Очевидцы рассказали, что сначала петербурженку на переходе к Мебельному проезду сбил Hyundai. Потом по ней же проехалась Kia, которая не заметила вылетевшую под колеса девушку.

В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург