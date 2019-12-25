Сорокин из "Честного Петербурга": QR-коды могут стать инструментом для коррупционеров

Новые ограничения вступают в силу с 1 ноября.

Введение QR-кодов в Санкт-Петербурге может использоваться в коррупционных целях. Об этом корреспонденту Piter TV рассказал юрист, руководитель движения "Честный Петербург" Никита Сорокин.

В Санкт-Петербурге вводят QR-коды для посещения мест массового скопления людей. С 1 ноября коды потребуются посетителям выставок и спортивных мероприятий, с 15 ноября наличие кода будут проверять в фитнес-центрах, бассейнах, театрах, цирках, с 1 декабря – в точках общественного питания и розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Петербургская общественность выражает сомнения в целесообразности введения системы QR-кодов, напоминая о неудачном опыте Москвы летом этого года. Использование QR-кодов называют популизмом и показной активностью, отмечая отсутствие четкого механизма и правовых обоснований.

Руководитель движения "Честный Петербург" Никита Сорокин высказал предположение, что QR-коды могут использоваться местными чиновниками для незаконного обогащения.

Эти ограничения только способствуют тому, чтобы "брать на лапу". Мы понимаем, что сейчас будут "шкурить бизнес" в очередной раз, - отметил Сорокин, призвав владельцев баров и ресторанов не мириться с ограничениями и обращаться в суд. - Если мы будем выступать консолидированным сообществом и требовать, чтобы власти работали как надо, тогда у нас все заработает. А то одним кафе, которые "дали на лапу" Роспотребнадзору, можно работать ночью, а другим нельзя. То же будет с QR-кодами, скорее всего.

Как признает Сорокин, некоторые владельцы бизнеса опасаются выступать против правительственных мер, потому что хотят быть "удобными власти". О нежелании ввязываться в конфликт с чиновниками говорят и сами предприниматели. Собеседник ТГ-канала "Ротонда" прокомментировал введение QR-кодов, однако предпочел не называть свое имя.

"Если я дам комментарий неанонимно, завтра у меня в ресторане будет проверка из Смольного", - пояснил он.

Источник "Ротонды" пожаловался на введение ограничений властями Петербурга в самые прибыльные для рестораторов месяцы. Напомним, с начала года и до февраля действовал полный запрет на функционирование фуд-кортов. В июне 2021 года РПН вновь запретил фуд-кортам в ТЦ работать, сняв ограничения только через месяц. Введение QR-кодов перед Новым годом снова помешает бизнесу, еще не оправившемуся от убытков в связи с пандемией, заработать хоть какие-то деньги для выживания.

"Самые прибыльные месяцы у рестораторов отняли: летом ввели ограничения, сейчас вводят под Новый год. А крупные компании это пронесет, потому что у них много денег и к ним ходят богатые люди, которым плевать на QR-коды — их никто не тронет, эти рестораны с "крышей". Пострадают рестораны среднего сегмента и малый бизнес, их всех будут проверять", - резюмировал собеседник канала.

Ранее стало известно, что за два года Петербург потерял 22 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Потери связывают с ошибочной политикой городских властей во время пандемии.

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