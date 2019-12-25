Соратник Зеленского Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту

В Верховной Раде сообщили, что сбегавший украинец находится в Тель-Авиве.

Ближайший соратник лидера киевского режима Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, который является фигурантом уголовного дела о масштабных коррупциях в сфере энергетики, покинул украинскую территорию накануне обысков. Соответствующее заявление сделали местные СМИ. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) сообщил через социальные сети о том, что мужчина смог выехать из страны по паспорту гражданина Израиля.

Тимур Миндич покинул Украину по паспорту Израиля. сообщение иностранного парламентария в его Telegram-канале

Напомниим, что 10 ноября сообщалось о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой специальной операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. В связи с этой работой проведены обыски у бывшего министра по энергетике и действующего министра юстиции Германа Галущенко, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого местная пресса называет "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже пресс-служба НАБУ опубликовало записи разговоров по уголовному делу о коррупции. При этом реальные имена участников расследования не назывались. По данным украинских СМИ, Тимур Миндич покинул территорию страны за несколько часов до планируемого обыска. Также за пределами Украины оказались его сообщники. Ими считаются браться Александр и Михаил Цукерманы.

Напомним, что ранее Галущенко и Миндич были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец", где их назвали мародерами, ворами и членами организованной преступной группы. НАБУ уведомило граждан, что в сфере энергетики криминальной организацией было отмыто около ста миллионов долларов.

Фото: pxhere.com