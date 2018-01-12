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Sony назвали дату выход новой Playstation
Сегодня, 17:12
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Rybka123

Sony назвали дату выход новой Playstation

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Консоль является одной из самых популярных приставок в мире.

Новое поколение приставки Playstation выйдет в 2020 году. Японская компания Sony сообщила об этом в новостной рассылке.

Консоль следующего поколения будет называться PlayStation 5. Авторы обещают, что приставка обзаведется новым геймпадом, у которого будет  улучшенная функция вибрации во время игры. В качестве примера они привели футбольный симулятор. Благодаря нововведению игроки смогут почувствовать различие между сухим и мокрым покрытием стадиона.

Первая Playstation вышла в 1994 году. За это время консоль стала одной из самых популярных приставок и разошлась тиражом свыше 102 млн экземпляров.

Фото: pixabay

 

Теги: playstation, sony
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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