Sony назвали дату выход новой Playstation

Консоль является одной из самых популярных приставок в мире.

Новое поколение приставки Playstation выйдет в 2020 году. Японская компания Sony сообщила об этом в новостной рассылке.

Консоль следующего поколения будет называться PlayStation 5. Авторы обещают, что приставка обзаведется новым геймпадом, у которого будет улучшенная функция вибрации во время игры. В качестве примера они привели футбольный симулятор. Благодаря нововведению игроки смогут почувствовать различие между сухим и мокрым покрытием стадиона.

Первая Playstation вышла в 1994 году. За это время консоль стала одной из самых популярных приставок и разошлась тиражом свыше 102 млн экземпляров.

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