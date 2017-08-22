Солнечное затмение 21 августа. Фото и видео

21 августа жители 14 штатов США смогли наблюдать удивительное по своей красоте зрелище - полное солнечное затмение. Впервые за практически сто лет подобное природное явление охватило континентальную часть страны от западного до восточного побережья.

Первый город, которому посчастливилось увидеть затмение стал НьюПорт, штат Орегон. Именно в этом штате, как и в соседней Южной Каролине можно было наблюдать полное затмение, в остальных частях Америки солнце было закрыто частично.

Американцы не могли не поделиться таким событием в своих социальных сетях. На просторах Инстаграма и Твиттера уже опубликована масса видео и фотографий с этим природным явлением. Даже официальный аккаунт НАСА выложил пост с орбиты Земли, ведь солнечное затмение было видно и там.

Известно, что солнечное затмение смогли увидеть около двух миллионов человек.