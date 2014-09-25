Солиста Мариинского театра Виктора Коротича задержали в Петербурге

У Коротича не было паспорта, он предложил проверить свою личность в интернете.

В воскресенье, 17 октября, Виктора Коротича, солиста Мариинского театра, задержала правоохранители Петербурга. Полиции показалось, что артист может быть в розыске. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел у дома Коротича на улице Союза Печатников. Полицейские попросили у солиста документы, но Коротич спешил на репетицию в театр "Зазеркалье". У Коротича не было паспорта, он предложил проверить свою личность в интернете. Полицейские же не стали этого делать. В результате артиста задержали с применением силы и наручников.

Коротичу выписали протокол о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее умерла артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская.

Фото: Piter.tv