Умерла артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская

Артистке было 83 года.

Ушла из жизни Нина Сахновская – бывшая балерина Театра им. Кирова, который ныне носит название Мариинского. Артистке было 83 года. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Нина Сахновская окончила Ленинградское хореографическое училище, после — танцевала фей в "Спящей красавице", вариации и двойки в балетах наследия. По окончании сценической карьеры она преподавала в Академии русского балета им. Вагановой.

Как рассказали в Мариинском театре, Нина Сахновская в том числе помогала юным танцорам полюбить свою профессию.

Ранее умер кинокритик Кирилл Разлогов. Причиной смерти известного кинокритика стали проблемы с сердцем.

Фото: Piter.TV; Мариинский театр