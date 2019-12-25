Умерла артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская

Ушла из жизни Нина Сахновская – бывшая балерина Театра им. Кирова, который ныне носит название Мариинского. Артистке было 83 года. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Нина Сахновская окончила Ленинградское хореографическое училище, после — танцевала фей в "Спящей красавице", вариации и двойки в балетах наследия. По окончании сценической карьеры она преподавала в Академии русского балета им. Вагановой.
Как рассказали в Мариинском театре, Нина Сахновская в том числе помогала юным танцорам полюбить свою профессию.
Ранее умер кинокритик Кирилл Разлогов. Причиной смерти известного кинокритика стали проблемы с сердцем.
Фото: Piter.TV; Мариинский театр
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