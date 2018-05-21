Умер кинокритик Кирилл Разлогов

Известному киноведу было 75 лет.

В возрасте 75 лет скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение дочери деятеля искусств.

По ее словам, причиной смерти известного кинокритика стали проблемы с сердцем.

Дата и место прощания с Разлоговым будут объявлены позднее.

Кирилл Разлогов был ведущим программы "Культ кино" на телеканале "Культура". Из-под его пера вышли 14 книг и около 600 научных работ по истории кино и искусства. На протяжении почти четверти века Разлогов занимал должность директора Российского института культурологии, позже он стал президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Ранее на 56-м году жизни скончался футболист Сергей Герасимец.

Фото: скриншот Youtube/ГМИИ им. А.С. Пушкина