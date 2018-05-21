Умер кинокритик Кирилл Разлогов

В возрасте 75 лет скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение дочери деятеля искусств.
По ее словам, причиной смерти известного кинокритика стали проблемы с сердцем.
Дата и место прощания с Разлоговым будут объявлены позднее.
Кирилл Разлогов был ведущим программы "Культ кино" на телеканале "Культура". Из-под его пера вышли 14 книг и около 600 научных работ по истории кино и искусства. На протяжении почти четверти века Разлогов занимал должность директора Российского института культурологии, позже он стал президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России.
Ранее на 56-м году жизни скончался футболист Сергей Герасимец.
Фото: скриншот Youtube/ГМИИ им. А.С. Пушкина
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