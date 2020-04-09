Солдат ВСУ заснял на видео попадание российского БПЛА "Ланцет" в ЗРК в районе Артемовска

Барражирующий боеснаряд попал в бронированную технику противника на СВО.

Солдат Вооруженных сил Украины случайно заснял на видео попадание российского беспилотника "Ланцет" в зенитно-ракетный комплекс, установленный противниками в районе города Артемовска (Бахмута). Соответствующий ролик размещен в Telegram-канале Dambiev. Известно, что военнослужащий из ВСУ снимал происходящее на поле боя на камеру мобильного устройства, включая и свою бронированную машину 9К35 "Стрела-10". Внезапно в технику попал барражирующий боевой припас. Напомним, что российская компания-разработчик беспилотников ZALA Aero оцифровала карту всей территории Украины. Данный объем работ осуществлен в целях обучения операторов барражирующих боеприпасов "Изделие-51" и "Изделие-52", также известных общественности под наименованием "Ланцет".

Российские военные уничтожили украинский военный катер дроном "Ланцет".

Фото и видео: Telegram / Дамбиев