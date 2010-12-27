Соискатели Ленобласти пройдут собеседования с работодателями в Единый день трудоустройства

На ярмарках вакансий соискатели получат возможность пообщаться сразу с десятками работодателей, пройти собеседования и получить предложения о работе.

Уже завтра, 18 сентября, с 12.00 до 15.00 во всех районах Ленинградской области откроются гарантированные собеседования в рамках Единого дня трудоустройства.

На ярмарках вакансий соискатели получат возможность пообщаться сразу с десятками работодателей, пройти собеседования и получить предложения о работе.

Для участников мероприятия будут организованы практические тренинги по совершенствованию компетенций, грамотному составлению резюме и правильному позиционированию себя на рынке труда.

Единый день трудоустройства завершится розыгрышем призов лотереи для самых активных участников.

Источник: пресс-служба ЛО