В Петербурге в 2024 году соцвыплатами на покупку жилья будут обеспечены 1,2 тыс. многодетных семей

В 2024 году многодетные семьи Санкт-Петербурга получат значительную поддержку в рамках городской жилищной программы, что стало возможным благодаря дополнительному финансированию в размере 2,5 млрд рублей. Эти средства позволили расширить программу, обеспечив поддержку для 1211 семей, которые подали заявки до конца февраля 2024 года, рассказали в Смольном.

Средства из городского бюджета помогут многим семьям улучшить жилищные условия, снизив срок ожидания выплат до полугода. Для решения жилищных вопросов различным категориям граждан выделено 20,7 млрд рублей, что стало рекордом для Санкт-Петербурга. На эти средства помощь будет оказана 5,3 тыс. семей.

Особое внимание уделяется не только многодетным семьям, но и семьям с детьми-инвалидами, а также жителям коммунальных квартир, которые будут расселены. Программа призвана не только улучшить жилищные условия, но и значительно повысить качество жизни тысяч петербуржцев.

Средства выделяются на покупку квартир или домов с государственной поддержкой. Средний размер социальной выплаты в этом году составляет около 8,3 млн рублей. У семей есть семь месяцев на использование выделенных средств, что дает им достаточно времени для выбора и покупки подходящего жилья.

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