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Соцсеть "ВКонтакте" обновила дизайн
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Соцсеть "ВКонтакте" обновила дизайн

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Изменился внешний вид профилей пользователей.

VK обновил дизайн персональных страниц  пользователей. Изменения можно увидеть уже сейчас. 

Владельцы профилей в соцсети могут заметить, что при обновлении добавилась  обложка страницы, изменилось расположение блоков информации о пользователях. Аватары и иконки группы стали крупнее. 

Основные сведения о пользователе переместились под его аватар. 

Напомним, что завтра соцсеть "ВКонтакте" отмечает свой 16-й день рождения.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы рассказали, как относятся к запрету использовать телефоны на уроках в школе.

Фото: скриншот "ВКонтакте"

Теги: день рождения вк, новый дизайн, обновила дизайн
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости России,

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