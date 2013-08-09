Соцсеть "ВКонтакте" обновила дизайн

VK обновил дизайн персональных страниц пользователей. Изменения можно увидеть уже сейчас.
Владельцы профилей в соцсети могут заметить, что при обновлении добавилась обложка страницы, изменилось расположение блоков информации о пользователях. Аватары и иконки группы стали крупнее.
Основные сведения о пользователе переместились под его аватар.
Напомним, что завтра соцсеть "ВКонтакте" отмечает свой 16-й день рождения.
Ранее на Piter.tv: петербуржцы рассказали, как относятся к запрету использовать телефоны на уроках в школе.
Фото: скриншот "ВКонтакте"
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