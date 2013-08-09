Соцсеть "ВКонтакте" обновила дизайн

Изменился внешний вид профилей пользователей.

VK обновил дизайн персональных страниц пользователей. Изменения можно увидеть уже сейчас.

Владельцы профилей в соцсети могут заметить, что при обновлении добавилась обложка страницы, изменилось расположение блоков информации о пользователях. Аватары и иконки группы стали крупнее.

Основные сведения о пользователе переместились под его аватар.

Напомним, что завтра соцсеть "ВКонтакте" отмечает свой 16-й день рождения.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы рассказали, как относятся к запрету использовать телефоны на уроках в школе.

Фото: скриншот "ВКонтакте"