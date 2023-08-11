Соцфонд оформил почти 32 тысяч сертификатов без заявлений петербуржцам

С начала 2026 года Соцфонд оформил почти 32 тысяч сертификатов без заявлений.

С начала 2026 года Отделение Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области автоматически оформило почти 32 тысяч сертификатов на материнский капитал.

Механизм проактивного назначения действует с 15.04.2020 и позволяет получать сертификат без личного обращения. За 1 квартал 2026 года было выдано около 32 тысяч электронных документов, а по итогам 2025 года — порядка 111 тысяч.

Оформление происходит после регистрации рождения ребенка. Данные поступают в систему, обрабатываются, после чего сертификат направляется в личный кабинет родителя на портале "Госуслуги". Обязательное условие — подтвержденная учетная запись. Чаще всего право оформляется на мать. Сертификат доступен в цифровом виде, его можно скачать или распечатать. Срок действия не ограничен, а сумма ежегодно индексируется автоматически. С 01.02.2026 материнский капитал увеличен на 5,6% и составляет 728,9 тысяч рублей. При рождении второго ребенка сумма дополнительно увеличивается на 234,3 тысяч рублей. Если право ранее не возникало, общий размер выплаты достигает 963,2 тысяч рублей.

Средства можно направить на жилье, образование детей, пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов или ежемесячные выплаты для семей с низким доходом. При остатке менее 10 тысяч рублей его можно получить единовременно.

Ранее мы сообщили о том, что Единое пособие семьям с детьми и беременным будет назначаться по новым правилам в Петербурге и Ленобласти.

