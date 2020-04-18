Собянин: В Москве удалось избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19

На данный момент в столице зарегистрировано 2649 больных COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в Москве растет, но не по худшему сценарию. Об этом у себя в блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что число заболевших увеличивается не в геометрической прогрессии. В качестве иного примера он привел похожий на Москву по численности и структуре населения Нью-Йорк, где сейчас COVID-19 болеют почти 130 тыс. человек.

Помимо этого Собянин добавил, что московские медучреждения перешли от режима "работы на пределе" на нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Также он сообщил о продлении пропускного режима в столице до 1 мая.

На данный момент в РФ зарегистрировано 36 793 (+4785 за сутки). Больше всего больных по прежнему зафиксировано в Москве (2649) и Московской области (482), далее идет Санкт-Петербург (139).

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина