Собственникам жилья в Петербурге временно запретили проводить очные собрания

Встречи жильцов попадают под категорию массовых мероприятий.

Петербуржцам порекомендовали на время воздержаться от проведения очных собраний в многоквартирных домах и жилищно-строительных кооперативах (ЖСК), мера связана с распространением коронавирусной инфекции. Настоятельный совет 1 апреля собственникам жилья дали в городской Жилищной инспекции.

Постановлением правительства ранее запретили проведение массовых мероприятий, поэтому собрания жильцов в очной форме также попадают под упомянутую категорию. Воздержаться от встреч придется до конца апреля. В случае решения неотложных вопросов дома, можно провести голосование в заочном формате, чтобы не собирать людей на одной территории. Если же устав ЖСК не разрешает принимать решения в заочной форме, вопросы необходимо отложить до 30 апреля. Отмечается, что собственникам не возбраняется придумать такую систему общего собрания, чтобы участники не присутствовали на нем совместно в большом количестве.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцам отказали в прямых выплатах из-за коронавируса, как в США.

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