Ксения Собчак в Telegram ответила на слухи о выдвижении на пост губернатора Петербурга

Журналистка объяснила свою позицию относительно данного вопроса через Telegram.

Звезда шоу-бизнеса Ксения Собчак заявила, что не собирается выдвигаться на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Телеведущая попросила журналистов "перестать пиариться на ее персоне".

Опровержение слухов о возможном баллотировании на пост градоначальника было дано в собственном аккаунте дивы в Telegram 13 марта.

Напомним, что в городе на Неве проведение выборов назначено на 8 сентября. В это же время состоится и местные муниципальные выборы. На данный момент известно, что свою кандидатуру на пост губернатора предлагает Борис Вишневский, Михаил Машковцев и Оксана Дмитриева из ЗакСа Петербурга. Также побороться за место хочет Максим Шевченко и лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Фото и видео: Instagram/xenia_sobchak