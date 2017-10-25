Ксения Собчак планирует заменить имя и фамилию на "Против Всех"

Собчак задумалась о смене имени и фамилии перед выборами. Главная задача - увидеть в бюллетене графу "против всех"

Телеведущая Ксения Собчак решила сменить им и фамилию перед предстоящими выборами в 2018 году. В штабе Собчак считают, что избиратели должны увидеть в бюллетене графу "против всех".

Как сообщают СМИ, о планах Собчак рассказали ее знакомые. По их словам Ксения поменяет имя и фамилию для того, чтобы в бюллетене появилась строфа "против всех". Как рассказывает знакомый телеведущей, возможно Ксения присвоит себе двойную фамилию, однако отказываться от своей девичьей она не собирается. "Обсуждалось, что было бы здорово, если бы там было так: "Ксения Собчак - против всех". Другие знакомые сообщили о том, что Ксения раздумывает над тем, чтобы полностью сменить имя и фамилию на "Против Всех".

Отметим, что о замене имени и фамилии Собчак задумалась почти сразу после решения принять участие в выборах.

Видео, фото: instagram - xenia_sobchak