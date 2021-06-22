Собчак раскритиковала экстремалов, прыгающих в Неву с Дворцового моста

Она назвала этот поступок "слабоумием и отвагой".

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" новое видео. На ролике мужчина, рискуя жизнью, прыгает в Неву с Дворцового моста. Внизу его ждут приятели. Прохожие снимают все происходящее на камеру и кричат слова поддержки, аплодируя экстремалам. Этот отчаянный поступок Собчак назвала "слабоумием и отвагой".

Телеведущая предположила, что петербуржцы решились на рискованный прыжок с большой высоты либо из-за жары на улице, либо из-за жары на стадионе. Накануне сборная России сражалась с командой Дании. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу датчан. С разгромным поражением россияне вылетели из чемпионата Европы по футболу.

Ранее Боярский раскритиковал раздетых в жару петербуржцев.

Видео: Telegram / "Кровавая барыня"