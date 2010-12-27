Собчак представила в Каннах документальный фильм о жизни и политическом пути своего отца

Картина рассказывает о политическом пути первого мэра Санкт-Петербурга.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак на Каннском кинофестивале показала фильм "Дело Собчака". Режиссер – Вера Кричевская. Об этом сообщает ТАСС.

Это очень важная работа, во многом моя мечта. Это правдивое кино, отнюдь не так называемое монументальное. Получилось сделать именно то, что мне хотелось очень давно. Ксения Собчак - телеведущая, журналистка.

Работа над лентой "Дело Собчака" началась в 2017 году. Картина рассказывает о политическом пути первого мэра Санкт-Петербурга. В фильме своими воспоминаниями об Анатолии Собчаке поделились Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Чубайс, Виктор Золотов, Алексей Кудрин.

По словам Ксении, новое поколение уже не знает, кем же на самом деле был Анатолий Собчак. Она же хочет всё разъяснить и рассказать всю правду об отце. В фильме показано, как Собчак делал первые шаги в политике и до самой смерти.

Фото: Интересное о звездах/ Вконтакте