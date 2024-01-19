Собака с параличом из Ростова отправится на операцию в Петербург

Ростовскому псу установят титановый диск вместо поврежденной лапы.

Собаку с множественными переломами из Ростовской области отправят на операцию в Санкт-Петербург. Как сообщает портал DonDay со ссылкой на руководителя приюта из Сальска, псу по кличке Митя проведут сложную хирургическую операцию в северной столице.

Пса с поврежденными конечностями обнаружили в сентябре 2024 года на улице Коломийцева в Ростовской области. После повторного обнаружения в апреле 2025 года животное доставили в ветеринарную клинику.

Диагностика выявила перелом задней лапы, перелом таза, трещину, защемление нервных окончаний и гнойные раны. Первая операция не дала результатов - швы разошлись, что потребовало ампутации одной лапы.

Собаку доставят в клинику Санкт-Петербурга 8 августа. На вторую поврежденную лапу установят титановый диск. Приют продолжает сбор средств на операцию и реабилитацию животного.

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Фото: freepik (serhii_bobyk)