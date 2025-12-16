Новый ветеринарный центр откроется в Московском районе до конца года

В настоящее время идет процесс технического обеспечения клиники, наполнение оборудованием лаборатории и набор специалистов.

Многопрофильный ветеринарно-диагностический центр на Лиговском проспекте в Московском районе Петербурга готовится к открытию на полную мощность до конца 2026 года. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии Юрий Андреев во время пресс-конференции, состоявшейся в агентстве "Интерфакс".

Центр будет включать в себя как ветеринарную клинику, так и современную лабораторию. Ожидается, что официальное открытие состоится ближе к ноябрю текущего года. В настоящее время идет процесс технического обеспечения клиники, наполнение оборудованием лаборатории и набор специалистов. Андреев также отметил, что в стенах нового здания, которое станет самым большим в государственной ветеринарной службе, через неделю начнется XXI Балтийский ветеринарный форум. Это мероприятие традиционно собирает профессионалов из более чем 50 субъектов Российской Федерации.

В дополнение к новому центру, в Парголово активно строится еще одна ветклиника площадью 1 тыс. квадратных метров, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2027 году. Управление ветеринарии также рассматривает возможность реконструкции и расширения существующих клиник в различных районах города, включая Павловск, Пушкин и Выборгский район.

На данный момент в Петербурге функционируют 25 государственных и свыше 300 частных ветеринарных клиник. По данным Смольного, число собак в городе превышает 300 тысяч, а кошек – 1 миллион. В Петербурге также работает 19 негосударственных приютов, где живут около 3 тысяч животных. Несмотря на растущее количество домашних питомцев, число безнадзорных животных находится на историческом минимуме: по оценкам, на улицах города обитает от 50 до 70 тысяч бездомных кошек и от 600 до 1,5 тысяч бездомных собак.

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