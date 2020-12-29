Зафиксирован умеренный рост госпитализаций взрослых за сутки в сравнении с прошлой неделей.

Снижение суточного числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Петербурге. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 января, распространяемой пресс-службой правительства.

Выяснилось, что за медицинской помощью с подтвержденным коронавирусом обратились 1233 человека. Это на 42,41% меньше, чем неделей ранее – 10 января. Зафиксирован умеренный рост госпитализаций взрослых за сутки в сравнении с прошлой неделей – 710 госпитализаций в сравнении с 698.

Специалисты предупредили, что в ближайшее время первые признаки заболевания коронавирусом могут ощутить те горожане, которые могли заболеть сразу после новогодних выходных, появившись на работе или учебе.

Сегодня отмечается снижение большинства индикаторов эпидемического процесса. По сравнению с 10 января в Петербурге сегодня отмечается увеличение количества выздоровевших и значительное снижение количества обратившихся за медицинской помощью с подтверждённым диагнозом. Отмечается также умеренный рост госпитализированных по сравнению с прошлым воскресеньем. Прошла неделя после окончания длительных новогодних праздников. Люди, которые могли инфицироваться после выхода на работу и учебу 11 января, могут начать ощущать первые признаки заболевания. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv