Снежный фронт накрыл Петербург и принес новые перепады температуры

Петербург встречает неделю резким снегопадом.

В Санкт-Петербурге с утра понедельника пошел устойчивый снег, и к середине дня высота снежного слоя достигла 5 сантиметров. Главный синоптик города Александр Колесов уточнил, что в ближайшие сутки сохранится небольшой снег при температуре около 0 градусов. По его словам, с середины недели ожидается непродолжительное понижение температуры, повышение атмосферного давления и прекращение осадков, после чего ночные значения опустятся до "минус 2 – минус 4 градусов", а в пригородах станет еще холоднее. Днем температура будет держаться около нулевой отметки.

В четверг новый циклон, приходящий с южного направления, вновь принесет снегопады. По прогнозу, к пятнице в регион начнет поступать более теплый воздух, что приведет к очередной оттепели и таянию снега. Колесов сообщил, что температура повысится до "плюс 2 – плюс 4 градусов".

В городе действует "желтый уровень" погодной опасности из-за снегопада, гололеда и обледенения. К полудню понедельника температура достигла 0 градусов, количество выпавших осадков составило 4–5 миллиметров, а высота снежного покрова — до 5 сантиметров. Снег усилился перед началом часа пик, поэтому дорожные службы сосредоточились на обеспечении безопасного движения. Покрытие улиц заранее обработали против скользкости после перехода от небольшого "плюса" к ночному "минусу". Особое внимание уделено пешеходным переходам, набережным, путепроводам и другим сложным участкам.

Фото: Piter.tv