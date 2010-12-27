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Снегопад не дает пассажирам самолетов добраться до Петербурга вовремя
Сегодня, 13:51
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Shdaria
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Снегопад не дает пассажирам самолетов добраться до Петербурга вовремя

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Самолеты Москвы и Петербурга прибывают с опозданием из-за погодных условий.

Самолеты, которые направляются с Москвы в Санкт-Петербург прибывают с значительным опозданием.

 
Из-за снегопада изменилось расписание аэропортов Петербурга и Москвы. Так, самолеты с 1 на 2 декабря будут добираться с опозданием. По данным из расписания аэропорта Пулково выявлено, что в ночь на субботу из аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьев рейсы до Северной столицы отправляются позже запланированного времени. 
 
Пассажиры, которые прибыли в ночь на 2 декабря в Пулково, сообщили, что пришлось ждать своего вылета уже на борту самолета. Так, пассажиры рейса FV6022 прилетели из Внуково с опозданием в 3,5 часа.
 
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Категории: Новости СПб Лента новостей

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