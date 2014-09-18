Снегопад парализовал Петербург и привёл к восьмибалльным пробкам утром

Утренний снег в Петербурге стал причиной резкого роста заторов на дорогах.

В Петербурге утренний снегопад вызвал восьмибалльные пробки и существенно замедлил движение по всем районам города, о переходе коммунальных служб на усиленный режим сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в своём Telegram-канале.

В час пик большинство улиц Петербурга на картах трафика обозначились бордовым цветом из-за интенсивного снегопада. По словам Евгения Разумишкина, коммунальные службы усилили работу, поскольку осадки осложнили движение как на магистралях, так и на локальных проездах.

Специализированная техника расчищает основные маршруты, территории около станций метро, школ, детских садов, поликлиник и входов в парадные. После ослабления метели к уборке внутридворовых территорий приступят дополнительные бригады. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается до 5 сантиметров свежего снега.

По данным городской администрации, на линию выведено 729 единиц техники и 1 068 сотрудников ручной уборки. Ночью продолжали работать 631 машина и 302 человека. Во дворах задействованы 3 685 дворников и 741 механизатор.

Фото: пресс-служба администрации Невского района Петербурга