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Смотрите на Piter.TV: беседа с Игорем Павловским (ИА Regnum), лекция Льва Лурье
Вчера, 20:21
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Butenko
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Смотрите на Piter.TV: беседа с Игорем Павловским (ИА Regnum), лекция Льва Лурье

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В понедельник, 26 февраля, Piter.TV покажет в прямом эфире сразу два интересных мероприятия из стен "Дома журналиста".

Дом журналистов и Piter.TV представляют.

В понедельник, 26 февраля, в Доме журналиста в рамках проекта "Место встречи - Невский, 70" состоится беседа с заместителем главного редактора ИА Regnum Игорем Павловским. Вместе с арт-директором Дома журналиста Ириной Ивановой медиа-менеджер обсудит тему будущего интернет-СМИ и "пятую информационную революцию". Мероприятие начинается в 18.00: свои вопросы коллеге смогут задать журналисты и общественные деятели Санкт-Петербурга. Смотреть встречу в прямом эфире можно в эфире Piter.TV.

А уже в 19.00 в "Доме журналиста" состоится встреча с историком и общественным деятелем Львом Лурье. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Культурная столица". Лев Лурье впервые будет говорить не только об истории города, но и о своей творческой биографии. "Как я стал журналистом?" - так озаглавлена встреча Льва Лурье с коллегами и поклонниками.

Прямой эфир из стен Дома журналиста будет доступен на Piter.TV. 

 

Теги: дом журналиста , игорь павловский , лев лурье , место встречи невский 70 , союз журналистов
Категории: МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70 Картина дня

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