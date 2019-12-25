Смольный предложил увеличить бюджет Петербурга на 28 млрд рублей в 2026–2028 годах

Расходы Петербурга могут вырасти на 28 миллиардов рублей за три года.

Губернатор Санкт-Петербурга направил в Законодательное собрание города поправки к проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ предусматривает увеличение расходов бюджета почти на 28,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Поправками предлагается увеличить объем расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2026 году на 8,3 миллиарда рублей, в 2027 году — на 8,4 миллиарда рублей и в 2028 году — на 11,6 миллиарда рублей, — уточнили в Смольном.

После внесенных изменений общий объем расходов бюджета составит 1,65 триллиона рублей в 2026 году, 1,69 триллиона рублей в 2027 году и 1,78 триллиона рублей в 2028 году. Рассмотрение поправок запланировано на второе чтение проекта бюджета, которое состоится 19 ноября. В первой редакции документа, одобренной депутатами ранее, доходы города на 2026 год составили 1,454 триллиона рублей, а расходы — 1,642 триллиона рублей.

Как отметили в администрации, корректировка бюджетных параметров направлена на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Петербурга, а также на обеспечение стабильного финансирования городских программ.

