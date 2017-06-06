Смольный отказал Роснефти в сохранении заправки рядом со станцией метро "Театральная"

Власти Петербурга не разрешили оставить АЗС.

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга отклонила предложение ПАО "НК Роснефть" о сохранении автозаправочной станции рядом с выходом из будущей станции метро "Театральная". Об этом сообщает Коммерсант.

Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга отказала ПАО "НК Роснефть" в пересмотре территориальной зоны для сохранения АЗС, расположенной на месте запланированного выхода из станции метро "Театральная".

Компания обращалась в Смольный с просьбой изменить параметры зонирования, аргументируя это отсутствием альтернативных заправочных станций в районах Адмиралтейский, Сенной и Коломна. Аналогичные требования "Роснефть" выдвигала и ранее — на этапе утверждения планировки станции.

Проект строительства метро предусматривает также снос здания Дома быта, владельцы которого выступают против решения.

Фото: freepik