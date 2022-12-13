Смольный не смог сдать в аренду дворец Бельведер в Петергофе

Аукцион признали несостоявшимся.

В среду, 1 марта, стало известно, что торги на право аренды здания императорского дворца Бельведер в Петергофе не заинтересовали ни одного участника. Начальная цена лота составляла 1,8 млн рублей. Об этом сообщает протокол АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга".

Аукцион признали несостоявшимся. Договор планировалось заключить на 10 лет, общая плата за весь срок составила бы около 20 млн руб. Дата повторных торгов в настоящее время не названа.

Напомним, что дворец Бельведер признан памятником федерального значения. Его построили в середине XIX века по проекту архитектора Штакеншнейдера согласно указу императора Николая I. Поскольку дворец получил серёзный урон во время Великой Отечественной войны, ему необходима дополнительная реставрация (последний раз она проводилась в 1950-ых).

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Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга