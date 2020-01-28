Смольный не будет создавать сайт в память о погибших из-за COVID-19 медиках

Однако идея о создании специального сайта, на котором можно было бы узнать информацию о медицинских работниках, погибших от коронавируса, так и не была реализована. Об этом сообщили в петербургском отделении партии "Яблоко".
По словам некоторых депутатов, размещение личных данных о погибших врачах без согласия их родственников является незаконным.
Несмотря на это, мемориальная стена стала символом благодарности и уважения к медикам, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти других.
Ранее сообщалось, что петербургский врач назвал первый симптом болезни Альцгеймера.
Фото: Piter.TV
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