Смольный не будет создавать сайт в память о погибших из-за COVID-19 медиках

В Петербурге открыли мемориальную стену в честь врачей, которые боролись с коронавирусом. На стене размещены имена медиков, которые погибли от COVID-19, а также слова благодарности и уважения к тем, кто продолжает работать.

Однако идея о создании специального сайта, на котором можно было бы узнать информацию о медицинских работниках, погибших от коронавируса, так и не была реализована. Об этом сообщили в петербургском отделении партии "Яблоко".

По словам некоторых депутатов, размещение личных данных о погибших врачах без согласия их родственников является незаконным.

Несмотря на это, мемориальная стена стала символом благодарности и уважения к медикам, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти других.

Ранее сообщалось, что петербургский врач назвал первый симптом болезни Альцгеймера.

Фото: Piter.TV