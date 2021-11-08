Петербургский врач назвал первый симптом болезни Альцгеймера

Поначалу человек теряет интерес к жизни – происходящим вокруг событиям, хобби и прежним увлечениям.

Андрей Емелин, врач-невролог Петербурга, рассказал о первых симптомах болезни Альцгеймера. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на портал "Доктор Питер".

Принято считать, что главным признаком заболевания является частичная потеря памяти. Специалист сообщил о важности наследственного фактора, однако поначалу человек теряет интерес к жизни – происходящим вокруг событиям, хобби и прежним увлечениям.

На отсутствие интереса к жизни близкие пациентов зачастую не обращают внимание, но такие изменения могут быть тревожным сигналом.

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Фото: Piter.TV