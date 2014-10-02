В мозге найден ген, отвечающий за развитие болезни Альцгеймера

При удалении гена ABI3 вокруг мозга начинают накапливаться бляшки

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы проели исследование и выявили в мозге ген, который отвечает за развитие болезни Альцгеймера у человека. Статья была опубликована в журнале Science Advances.

Отмечается, что когда иммунные клетки в мозге человека движутся по нему, они стремятся очистить мозг от вирусов и поврежденных нейронов. Выяснилось, что вызывать болезнь Альцгеймера из-за генетической мутации могут эти иммунные клетки – микроглия.

Так, при удалении гена ABI3 вокруг мозга начинают накапливаться бляшки. По этой причине число иммунных клеток вокруг мозга уменьшается. Так, потеря функции ABI3 повышает риск развития болезни Альцгеймера.

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