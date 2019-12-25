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Ученые создали деревянный нож, который острее стального
Сегодня, 10:53
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Ученые создали деревянный нож, который острее стального

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Такой нож после использования не потерял своих свойств.

Ученые из США создали новый острый нож из дерева, который оказался в три раза острее ножа из нержавеющей стали. Об этом сообщает EurekAlert.

Так, ученые извлекли из дерева так называемую слабую часть, гемицеллюлозу и лигнин. Однако им удалось сохранить структуру целлюлозы, таким образом деревянный нож стал в 23 раза более прочным. После удаления лигнина древесина стала более гибкой и хрупкой, но эту проблему удалось решить с помощью прессования материала при высокой температуре. Затем ученые покрыли минеральным маслом готовый материал. Это было необходимо, чтобы предотвратить впитывание воды в древесину.

Таким образом получился столовый прибор, которым резали стейки и мыли. После использования нож своих свойств не потерял.

Фото: pixabay 

Теги: деревянный нож
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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