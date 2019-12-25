Хронический стресс может способствовать развитию Альцгеймера

Австралийские ученые выяснили, что хронический стресс может способствовать развитию болезни Альцгеймера. Для этого исследователи определили ключевые генетические факторы стресса, которые влияют на нейродегенерацию. Статья была опубликована в журнале Biological Reviews.
В исследовании говорится, что генетические факторы стресса могут влиять на работу иммунной системы мозга. В результате регулярного стресса может развиваться болезнь Альцгеймера.
По мнению ученых, результаты их исследования могут способствовать выработке новых рекомендаций по приему глюкокортикоидов для управления стрессом, которые основаны на особенностях организма пациента. И это может снизить риск развития заболевания.
Фото: pixabay
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