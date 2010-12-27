Смольный продолжит переговоры по продаже завода General Motors

В Петербурге возобновилась продажа завода General Motors.

Претенденты на покупку завода General Motors продолжают попытки договориться с чиновниками. Сейчас вопрос находится в стадии обсуждения сделки с Министерством промышленной торговли. Об этом рассказал руководитель комитета по промполитике и инновациям Максим Мейксин. В числе претендентов на покупку называют белорусскую компанию “Юниссон” и немецкую организацию “BMW”.

Предложения по перекупке завода уже возникали, однако переговоры были остановлены из-за продажи General Motors своей европейской части бизнеса концерну PSA. Сделку закрыли только первого августа 2017 года.

Напомним, что деятельность фабрики была остановлена в 2015 году, когда американский владелец перестал заниматься бизнесом в России.