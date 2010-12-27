Смольный пообещал до 2019 года сдать в эксплуатацию все долгострои

К следующему году правительство надеется , что в Петербурге не останется обманутых дольщиков.

С начала 2018 года в Санкт-Петербурге под контролем правительства достроили 7 долгостроев. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Известно, что общая жилая площадь по данным адресам составляет 99 тыс. кв. метров. В эксплуатацию запущено 1860 квартир. Дома находятся на итоговой проверке Госстройнадзора. Три дома ЖК "Новая Каменка" уже получили заключения соответствия по техническому регламенту.

В аппарате вице-губернатора также добавили, что на очереди запланировано ввести еще 11 новостроек, а к третьему кварталу должны достроить еще 6 многоэтажек. К концу года появятся еще 13 зданий.

Правительство Санкт-Петербурга пообещало, что в 2019 году, после сдачи домов в ЖК "Вариант" и ЖК "Морская Звезда" в городе не останется дольщиков, которые остались без жилья и чьи права были нарушены.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на "ЛенСпецСтрой" прокуратура завела уголовное дело.

Фото: PIxabay