На "ЛенСпецСтрой" прокуратура завела уголовное дело

Прокуратура недосчиталась 400 млн рублей.

Строителей "Ленинградской перспективы" в Мурино подозревают в мошенничестве на 400 млн рублей.

Прокуратура Ленобласти сообщает, что 400 млн рублей, привлеченные у дольщиков на строительство ЖК "Ленинградская перспектива", были потрачены "на цели, не связанные с данным строительством".

Нецелевое расходование средств прокуратура обнаружила во время проверки, инициированной пострадавшими дольщиками. Сейчас проверка завершена, а ее материалы переданы в Главное следственное управление по Петербургу и Ленобласти, которое и примет решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В ведомство обратились пострадавшие от действий строителей дольщики. Срок сдачи первой очереди ЖК "Ленинградская перспектива" должен был быть в ноябре 2017 года, однако строительство до сих пор не завершено.

Фото: ВКонтакте / Дольщики ЖК "Ленинградская перспектива"