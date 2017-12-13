Проект застройки земли около "Ленсоветовского" отложен из-за необходимости внести коррективы в проект социально значимых объектов

Смольный внесет коррективы в проект застройки у Ленсоветовского, прежде чем разрешит подрядчику приступить к возведению ЖК.

Смольный отложил вопрос о застройке земельного участка между Славянкой и поселком Ленсоветовский. В настоящее время эта территория принадлежит Давиду Трактовенко.

Правительство Петербурга решило подождать с обсуждением проекта по строительству многоэтажных зданий на 24 гектарах. Комиссия считает, что перед согласованием предложения нужно дополнительно проработать расположение социально значимых объектов на данной территории. Такую инициативу проявил депутат ЗакСа Сергей Никешин. Чиновники согласились с необходимостью принятия мер.

Напомним, что Трактовенко руководит компанией “Юнитис”, которая получила разрешение на создание жилого квартала с возведением объектов общественной инфраструктуры. Подрядчик обязан построить два гипермаркета, два детских сада по 165 мест, учебное заведение на 825 школьников, два паркинга и торговые павильоны. Однако, официального подтверждения обещания предпринимателя с городом подписано не было.

