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Asyaromanenkova
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Смертельное ДТП на Новоприозерском: микроавтобус врезался в КАМАЗ

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Микроавтобус врезался в автомобиль дорожных служб на Новоприозерском шоссе. В результате погиб водитель первой машины.

Очевидцы сообщают о серьезной аварии на 23-ей километре Новоприозерского шоссе в сторону Приозерска. При неизвестных обстоятельствах микроавтобус врезался в машину дорожных рабочих. От столкновения автомобиль смяло, а вот у КамАЗа едва ли видны царапины.

ДТП оказалось смертельным. Микроавтобус так покорежило, что водитель получил серьезные травмы. В результате он скончался на месте. Других подробностей аварии не сообщается. На месте работают экстренные службы. Проводится проверка. Уточняются подробности.

Есть неподтвержденные данные, что столкновение произошло из-за здоровья погибшего.

"У водителя с сердцем проблемы были!" - написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Дмитрий Маяковский.

Смертельное ДТП на Новоприозерском: микроавтобус врезался в КАМАЗСмертельное ДТП на Новоприозерском: микроавтобус врезался в КАМАЗ

Смертельное ДТП на Новоприозерском: микроавтобус врезался в КАМАЗ

Теги: авария , дтп , нвоости спб , новоприозерское шоссе , появилось видео , происшествия спб
Категории: Происшествия

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