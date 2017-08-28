Смертельное ДТП на Новоприозерском: микроавтобус врезался в КАМАЗ

Микроавтобус врезался в автомобиль дорожных служб на Новоприозерском шоссе. В результате погиб водитель первой машины.

Очевидцы сообщают о серьезной аварии на 23-ей километре Новоприозерского шоссе в сторону Приозерска. При неизвестных обстоятельствах микроавтобус врезался в машину дорожных рабочих. От столкновения автомобиль смяло, а вот у КамАЗа едва ли видны царапины.

ДТП оказалось смертельным. Микроавтобус так покорежило, что водитель получил серьезные травмы. В результате он скончался на месте. Других подробностей аварии не сообщается. На месте работают экстренные службы. Проводится проверка. Уточняются подробности.

Есть неподтвержденные данные, что столкновение произошло из-за здоровья погибшего.