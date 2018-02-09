Смертельная схватка тигровой акулы и морской черепахи попала на видео у берегов Австралии

Австралиец снял на видео редкие кадры: тигровая акула напала на морскую черепаху.

Австралиец Даниэль Томас Браун на своей страничке в Instagram опубликовал редкие кадры отчаянной схватки большой тигровой акулы с морской черепахой.

Во время прогулки на морской моторной яхте люди заметили около себя несколько тигровых акул. В какой-то момент тигровая акула напала на черепаху. Черепаха отчаянно сражалась за свою жизнь, она отбивалась ластами, кусалась и защищалась панцирем словно броней. Но, несмотря на все попытки защититься, акула ухватила черепаху за панцирь и уплыла с ней.

Видео и фото: Instagram/danielthomasbrowne