Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 16:00
0
MShaffter
125
Код вставки плеера

Смертельная схватка тигровой акулы и морской черепахи попала на видео у берегов Австралии

0
 
 

Австралиец снял на видео редкие кадры: тигровая акула напала на морскую черепаху.

Австралиец Даниэль Томас Браун на своей страничке в Instagram опубликовал редкие кадры отчаянной схватки большой тигровой акулы с морской черепахой.

Во время прогулки на морской моторной яхте люди заметили около себя несколько тигровых акул. В какой-то момент тигровая акула напала на черепаху. Черепаха отчаянно сражалась за свою жизнь, она отбивалась ластами, кусалась и защищалась панцирем словно броней. Но, несмотря на все попытки защититься, акула ухватила черепаху за панцирь и уплыла с ней.

Видео и фото: Instagram/danielthomasbrowne

 

 

Теги: австралия , редкие кадры , редкое видео , смертельная схватка , тигровая акула , экология
Категории: Лента новостей Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5