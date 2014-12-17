Служба 122 в день объявления введения QR-кодов в Петербурге приняла 39 тысяч звонков

Петербуржцы стали чаще звонить для записи и консультации по вопросам вакцинации.

Петербургская служба 122 в день объявления введения QR-кодов, 18 октября, приняла 39 187 звонков. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Петербуржцы стали чаще звонить для записи и консультации по вопросам вакцинации. Также горожане интересуются, как получить QR-код переболевшего при наличии положительного теста ПЦР, но без официального диагноза.

В комитете рассказали, что, если человек не лечился в больнице или же лечился, но после не обращался в поликлинику, то ему стоит обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего.

Ранее мы писали, что в сентябре служба 122 обработала 3 млн обращений петербуржцев.

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