IT-эксперт объяснил, как будет работать проект о маркировке звонков

По его словам, на первом этапе надо говорить о маркировке звонков банков и госорганов.

IT-эксперт Борис Косарев объяснил, как будет работать проект о маркировке звонков, принятый в Госдуме. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на первом этапе надо говорить о маркировке звонков банков и госорганов. Он также считает необязательной маркировку звонков от коммерческих компаний, от которых может идти надоедливая реклама. Косарев добавил, что нейросеть будет определять полезность звонка для конкретного человека.

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