Слушания по делу MH17 отложили до 6 сентября

Такое решение огласил судья Хендрик Стейнхёйс.

Суд Нидерландов приостановил слушания по делу о крушении Boeing на Украине. Об этом сообщил на заседании судья Хендрик Стейнхёйс. Речь идет о трагедии, которая произошла в июле 2014 года с рейсом малазийской авиакомпании под номером MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

Слушания по делам всех четверых обвиняемых возобновятся 6 сентября. Хендрик Стейнхёйс, голландский судья

Напомним, что в рамках заседания смогут выступить родственники погибших пассажиров. Голландский суд отказался допрашивать специалиста из США по делу MH17. Обвиняемым по делу о крушении MH17 в Украине не вынесут приговоры до конца 2021 года.

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