  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Словакия отзывает посла из Белоруссии
Сегодня, 13:11
47
lesjasap

Словакия отзывает посла из Белоруссии

0 0

МИД страны выразил солидарность с Варшавой и Вильнюсом.

Словакия отзывает посла из Белоруссии для консультаций. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил министр внешнеполитического ведомства Иван Корчок. По словам чиновника, Братислава приняла соответствующее решение из солидарности с коллегами из Польши и Литвы.

Я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в Минске на консультации в Братиславу. Действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза неприемлемы. ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан

Иван Корчок, глава МИД Словакии

Напомним, что отношения Минска со странами Евросоюза ухудшились после проведенных в республике президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, победу с более чем 80 процентами голосов в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что избранным лидером должна стать Светлана Тихановская.

Латвия отзывает посла из Белоруссии.

Фото: Pixabay.com

Теги: белоруссия, иван корчок, посол, словакия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии