МИД страны выразил солидарность с Варшавой и Вильнюсом.

Словакия отзывает посла из Белоруссии для консультаций. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил министр внешнеполитического ведомства Иван Корчок. По словам чиновника, Братислава приняла соответствующее решение из солидарности с коллегами из Польши и Литвы.

Я принял решение вызвать руководителя нашей дипмиссии в Минске на консультации в Братиславу. Действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза неприемлемы. ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан Иван Корчок, глава МИД Словакии

Напомним, что отношения Минска со странами Евросоюза ухудшились после проведенных в республике президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, победу с более чем 80 процентами голосов в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что избранным лидером должна стать Светлана Тихановская.

Латвия отзывает посла из Белоруссии.

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