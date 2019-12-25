Эдгарс Ринкевичс заявил о солидарности с коллегами из Европейского союза.

Латвия отзывает посла из Белоруссии. Об этом рассказал министр внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс в собственном Twitter-аккаунте. По словам чиновника, Рига хочет высказать солидарность с коллегами из Евросоюза.

В знак солидарности с коллегами из ЕС Латвия отзывает латвийского посла в Республике Беларусь для консультаций Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Латвии

Напомним, что 5 октября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об отзыве посла Вильнюса из Минска. Аналогичное заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау. На данный момент дипломаты из двух стран покинули территорию Белоруссии. В МИД Германии отметили, что немецкий посол Манфред Хутерер во вторник временно покинул Минск.

Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему отравления Навального.

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