Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему отравления Навального

Первым данный вопрос поднял глава Франции.

Президенты Латвии и Литвы затронули на Генеральной Ассамблее ООН тему отравления Алексея Навального. Эгилс Левитс стал вторым лидером на неделе высокого уровня сессии ГА, который потребовал проведения независимого расследования произошедшего с российским оппозиционером. Вслед за ним с аналогичным заявлением выступил Гитанас Науседа.

Мы призываем к независимому международному расследованию недавнего отравления ...Алексея Навального. Исполнители преступления должны быть привлечены к ответу Эгилс Левитс, президент Латвии

Напомним, что первым о данной теме заговорил французский лидер Эмманюэль Макрон. Он призвал Москву "пролить свет на попытку убийства с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

Миссия ООН заявила об эффективности мер по прекращению огня в Донбассе.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

