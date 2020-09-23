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Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему отравления Навального

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Первым данный вопрос поднял глава Франции.

Президенты Латвии и Литвы затронули на Генеральной Ассамблее ООН тему отравления Алексея Навального. Эгилс Левитс стал вторым лидером на неделе высокого уровня сессии ГА, который потребовал проведения независимого расследования произошедшего с российским оппозиционером. Вслед за ним с аналогичным заявлением выступил Гитанас Науседа.

Мы призываем к независимому международному расследованию недавнего отравления ...Алексея Навального. Исполнители преступления должны быть привлечены к ответу

Эгилс Левитс, президент Латвии

Напомним, что первым о данной теме заговорил французский лидер Эмманюэль Макрон. Он призвал Москву "пролить свет на попытку убийства с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

Миссия ООН заявила об эффективности мер по прекращению огня в Донбассе.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

 

Теги: алексей навальный, генеральная ассамблея, латвия, литва, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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