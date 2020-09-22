Матильда Богнер рассказала о действенности дополнительного пакета мер, принятого 27 июля.

Миссия ООН заявила об эффективности мер по прекращению огня в Донбассе. Об этом во время брифинга с журналистами сообщила глава мониторинговой комиссии по наблюдению за правами человека на Украине Матильда Богнер.

Чиновница призвала стороны конфликта придерживаться режима тишины на Донбассе. Она заявила о действенности новых дополнительных мер по предотвращению огня в регионе.

Мы признаем, что пакет дополнительных мер привел к тому, что это облегчило положение в конфликте для гражданского населения и на контролируемых, и на неподконтрольных Киеву территориях Матильда Богнер, глава миссии ООН

Напомним, что на Донбассе с 27 июля действует пакет дополнительных мер по режиму прекращения стрельбы. Они предусматривают запрет на размещение тяжелой техники и вооружения в населенных пунктах или около них, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима тишины.

Миссия ООН заявила о гибели 3367 жителей в Донбассе с начала конфликта.

Видео: YouTube / Ukraine Crisis Media Center